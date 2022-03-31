الجزائر تحصد الميدالية الفضية لتنوع جودة المحتوى الموضوعاتي

31 مارس، 2022

تحصلت الجزائر على الميدالية الفضية لتنوع جودة المحتوى الموضوعاتي في برنامج مشاركتها بكل أصالة ، للموضوع العام للمعرض العالمي إكسبو 2020 دبي “تواصل العقول ، وصنع المستقبل”.

وأوصج المعرض العالمي إكسبو دبي في بيان له أن هذا التتويج جاء تحت الرعاية المعمارية للتراث المرموق للقيمة العالمية المتميزة للمدينة العتيقة القصبة.

كما تعتزم الجزائر من خلال هذا التكريس، بثبات متزايد، العمل على اشعاع ديناميكية تأثير وجودها في العالم عبر محطات المعارض العالمية، يضيف البيان.

ليديا كبيش

31 مارس، 2022

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