الجزائر تحتفل باليوم الوطني للفنان

8 يونيو، 2023

تُحيى اليوم الخميس الجزائر ، اليوم الوطني للفنان المُخلد لذكرى اغتيال الفنان علي معاشي على يد القوات الاستعمارية في الثامن جوان 1958.

هذا وتحتفي الجزائر هذه السنة بسفراء ثقافتها وبمبدعيها الشباب في إطار احتفالية ستنظم لتسليم جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للمبدعين الشباب.

وتكرّم الجائزة أحسن الأعمال الأدبية والشعرية والتشكيلية والسينمائية والموسيقية والمسرحية أو الخاصة بتصميم الرقصات من اقتراح مواهب شابة قصد تشجيعهم ومرافقتهم.

كما تمّ إطلاق اسم علي معاشي المُسجل بأحرف من الدم في الثقافة الجزائرية، على أول ثانوية وطنية للفنون وهي أول مؤسسة نموذجية فتحت أبوابها بالعاصمة خلال الدخول المدرسي 2022 تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص استحداث بكالوريا فنية.

وللتذكير فقد نشرت وزارة الثقافة أمس الأربعاء البرنامج الكامل للاحتفالات الوطنية بيوم الفنان، حيث سطّرت برنامجا ثريا في مختلف ولايات الوطن.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2023

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