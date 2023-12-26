الجزائر تحتضن دورة دولية لكرة القدم العام المقبل

26 ديسمبر، 2023
الجزائر تحتضن دورة دولية لكرة القدم العام المقبل

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن الجزائر ستنظم، شهر مارس 2024، دورة دولية لكرة القدم، تحت رعاية الاتحادية الدولية (الفيفا)، بمشاركة أربعة منتخبات، متمثلة في المنتخب الوطني، و منتخبات بوليفيا، ألبانيا وجنوب افريقيا.

و ستجرى هذه الدورة، خلال تواريخ الفيفا من 18 إلى 26 مارس 2024، حيث سيتم حسب رئيس الفاف، إجراء القرعة قبل انطلاق الدورة، وذلك من أجل تحديد دوري نصف النهائي اللّذان سيكونان بملعبي ميلود هادفي بوهران و 19 ماي 1956 بعنابة، بينما سيكون ملعب نيلسون مونديلا ببراقي، بالعاصمة، مسرحا للنهائي.
كما أشار وليد صادي، إلى أن هذه الدورة ستشهد حضور العديد من أعضاء الهيئة الدولية لكرة القدم، مع إمكانية قدوم رئيس الفيفا، جياني أنفانتينو.
شرف الدين عبد النور
26 ديسمبر، 2023

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