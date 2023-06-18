الجزائر تحتضن اجتماع اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي بمجال التكنولوجيا النووية

18 يونيو، 2023

يشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على الاجتماع ال34 لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، (AFRA)حسب بيان لوزارة الطاقة.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر، 32 من كبار ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. ورؤساء لجان اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA).

بالاضافة الى نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم التعاون الفني، هوا ليو، ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتناول الإجتماع مراجعة تنفيذ الأنشطة الجارية للاتفاقية ودراسة مقترحات المشاريع الجديدة. وتقديم توصيات بشأنها لإدراجها في البرنامج القادم لاتفاقية AFRA.

كما أن الجزائر مدعوة لتولي رئاسة مجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لمدة سنة، ابتداء من شهر سبتمبر القادم

رمزي أحمد توميات

18 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون: لن نتسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة

13 ديسمبر، 2022

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة

16 مايو، 2022

ياسين حمادي في برشلونة للمشاركة في القمة العالمية حول مستقبل السياحة

25 أكتوبر، 2021

تسجيل 503 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

26 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: