الجزائر تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

جددت الجزائر التأكيد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني وخططه الإجرامية الرامية إلى تهجيره وقضم المزيد من أراضيه والقضاء على حقه في بناء دولته

وأكدت الجزائر على دعمها الدائم والثابت له في هذه المحن وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

وجاء في نص البيان أن “الشعب الجزائري يستذكر يوم الأرض المصادف لــ30 مارس من كل سنة، والذي يرمز لتشبث الشعب الفلسطيني الشقيق بأرضه ويجسد أسمى معاني التضحية في سبيلها”، مذكرا أنه “في مثل هذا اليوم ومنذ ثماني وأربعين سنة خلت، وقف الشعب الفلسطيني ضد قرار سلطات العدو الغاشم مصادرة أراضيه ضمن نزعته وسياسته التوسعية الرعناء, مستعينا بلغة الرصاص والترهيب, التي خلفت العشرات من الضحايا بين الشهداء والجرحى, كما كان ديدنه دوما منذ أن غرس ككيان استيطاني إرهابي في أرض فلسطين الأبية”.

وأضاف المصدر: “يحيي الشعب الفلسطيني الشقيق ومعه كل الشعوب والأحرار عبر العالم هذه الذكرى في ظل إمعان سلطات العدو الصهيوني في القتل والتهجير القسري والتجويع، ضمن سياسة إبادة جماعية واضحة في غزة, ذهب ضحيتها عشرات الألاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى والعجزة، ناهيك عن التدمير الشامل الذي طال البنى التحتية وكل ما يرمز لشروط الحياة”.

كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا يحدث يعد “تحد سافر للقرارات والقوانين والأعراف الدولية وإرادة الشعوب حتى في الدول المساندة للكيان الغاصب” مبرزا أنه و بالرغم من كون ممارسات العدو الصهيوني الإرهابي تضاهي، في بشاعتها غير المسبوقة، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلا أن المجموعة الدولية تقف عاجزة عن محاسبته وإرغامه على وقف جرائمه”.

وعليه تؤكد الجزائر قيادة وشعبا تضامنها الذي لا يخبو مع الشعب الفلسطيني في صموده الباسل وفي تضحياته الجسام في مواجهة أحد أعتى الجيوش وحشية وغطرسة، يقارع ترسانته العسكرية ويتصدى لطغيانه وخططه الإجرامية في تهجيره وقضم المزيد من أراضيه والقضاء على حقه في بناء دولته”.

كما تجدد دعمها الدائم والثابت للشعب الفلسطيني في هذه المحن والمعاناة وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس الشريف

رمزي أحمد توميات

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