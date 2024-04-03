الجزائر تجدد إلتزامها بخفض إنتاج النفط الطوعي

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي ام ام سي” لأوبك والغير أوبك حسب بيان للوزارة.

وجدد عرقاب التأكيد على التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان 2024.

هذا وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير في حين قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.

ولفت عرقاب الى أن “الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة. كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.

وأوضح وزير الطاقة أن “حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط. على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية”.

أما بخصوص الامتثال لالتزامات دول أوبك+، فقال عرقاب أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا، بشكل جماعي وفردي. لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات”

رمزي أحمد توميات

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