الجزائر تتولى نيابة رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

10 مارس، 2024

تولى أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نيابة رئاسة اللجنة باسم المجموعة الجيوسياسية الافريقية، ليصبح أول برلماني جزائري يشغل هذا المنصب، في الهيئة الإدارية للاتحاد التي من بين مهامها الأساسية اقتراح الاستراتيجية الخماسية للإتحاد، ووضع برنامج وميزانية الاتحاد، وكذا مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي.

وكان ذلك، حسب بيان مجلس الأمة، خلال اجتماع نظمته المجموعة الجيوسياسية الافريقية للاتحاد البرلماني الدولي، يوم الخميس 07 مارس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماع تشاوري تنسيقي تحضيرا للجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي، وكذا لملئ الشواغر في المناصب التي تعود لبرلمانات القارة الافريقية الأعضاء في الاتحاد.

شرف الدين عبد النور

10 مارس، 2024

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