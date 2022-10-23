الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني بتركيا

توج الطفل ” المعتصم بالله بوسعدية” من ولاية المسيلة، بالمرتبة الأولى عالميا في البطولة العالمية للرياضيات الذهنية اليابانية، بدولة تركيا، يليه أربعة اطفال اخرين، فاز منهم 2 بميداليات ذهبية، و 2 فضية و واحدة برونزية، و ذلك بعد مشاركتهم حضوريا، يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بمستوى كتابي في 8دقائق وذهني، و خيال سريع مع العلم أن الامتحانات كانت على مستوى عالي، وبمشاركة العديد من الدول الأوروبية والعربية التي جاءت نتائجها كالآتي:

المعتصم بالله بوسعدية المرتبة الاولى عالمياً بالميدالية الذهبية فئة الاكابر 13سنة مستوى رابع ب100نقطة في 8دقائق.

فندة سيرين المرتبة الثانية عالميا بالميدالية الفضية فئة الاكابر 13سنوات 94 نقطة مستوى رابع.

بوعفاس ماهر المرتبة الأولى بالميدالية الذهبية فئة الاواسط 10سنة 100 نقطة مستوى ثاني 8دقائق.

بومالية نعمة الله المرتبة الثانية عالمياً مستوى أول فئة اواسط 10سنوات 100 نقطة في 7دقائق.

بوعفاس جمانة المرتبة الثالثة عالمياً مستوى ثالث فئة اكابر 12سنة 75نقطة في 8دقائق.

هذا و رحب والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي، بهذا التفوق المتميز، مقذما للفائزين خالص عبارات التهاني متمنيا لهم المزيد من التفوق في مختلف المحافل المحلية، الوطنية و الدولية.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...