الجزائر تتربّع على عرش مسابقة هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالصين

تربّعت الجزائر، على عرش مسابقة هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، التي جرت فعالياتها بجمهورية الصين الشعبية.

و تفوّقت ثلاث فرق جزائرية مشاركة في هذا الحدث، حيث تحصّل فريقين، على الجائزة الكبرى في مجال الشبكة والسحابة “NETWORK AND CLOUD”، والجائزة الأولى في مجال الحوسبة “Computing”.

للإشارة، فإن الطلبة المتوّجون بهذه الجوائز العالمية، يُمثلون جامعات سيدي بلعباس، وهران, بجاية، الجزائر، و باتنة.

هذا و هنأ وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، الطلبة، على هذا الإنجاز، وقال، “هنيئا لطلبة جامعات: سيدي بلعباس, وهران, بجاية، الجزائر و باتنة على هذا التتويج العالمي”.

شرف الدين عبد النور