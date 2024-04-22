الجزائر تؤكد دعمها المطلق لمدير منظمة العمل الدولية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، المدير العام للمنظمة الدولية للعمل، جيلبرت هونجبو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حسب بيان للوزارة

وخصص اللقاء لاستعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية وبحث سبل تعزيزها وترقيتها إلى آفاق أرحب، لاسيما عبر تجسيد برامج تعاون ذات بعد إقليمي وقاري.

وأكد عطاف على دعم الجزائر المطلق لجيلبرت هونجبو، باعتباره أول مسؤول إفريقي يتولى منصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية يضيف البيان.

وهو الدعم الذي يندرج في إطار الحرص الدائم لبلادنا على تعزيز التمثيل الإفريقي بالمنظمات الدولية والتأثير القاري على عملية صنع القرار الدولي بما يخدم مصالح الدول والشعوب الإفريقية.

رمزي أحمد توميات