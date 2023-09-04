بوغالي: الجزائر اليوم سيدة قرارتها وحرة قي خيارتها وهو ليس متاح لكثير من البلدان

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أنه كانت هناك معوقات في تجسيد برنامج الرئيس تبون من بينها تغيرات مناخية ووبائية، و علينا أن نقف على واقعنا دون غلو ولا مبالغة مبرزا ان الجزائر تمكنت من حشد مكونات الإقلاع

وأكد بوغالي على أن الجزائر اليوم سيدة قرارتها وحرة قي خياراتها وهو ليس متاح لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والاملاءات، حيث هذا ما يميز الجزائر على القدرة في بناء الدولة

وابرز ذات المتحدث، أن الجزائر متلاحمة بكل مكوناتها وقادرة أن تخطو خطوات عملاقة بعد أن أصبحت البيئة ملائمة للاستثمار بفضل الارادة السياسية القوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العامل البشري يعد أهم شيء للتطور

كما أكد رئيس المجلس، على أن الوعي السياسي ينعكس ايجابا على دور الجزائر إقليمي ودولي وكل العالم مما رسخ دور الجزائر وثوابتها على مختلف المواقف جعلها شريكا في مختلف المحافل

وقال نفس المسؤول:”نبارك كل المبادرات الرامية لرص الصفوف وتلاحم الجيش مع الشعب خاصة في هذا

الوقت، كما نحيي مبادرة الرئيس تبون فيما يخص دولة النيجر والتي تنبع من التقاليد السياسية للجزائر”.

وأردف بوغالي بالقول :”ونحيي كل المبادرات التي تهدف إلى الأمن والسلم في كل العالم كما نحن مطالبون بمضاعفة الجهد لبلوغ الأهداف وينتظرنا 40 مشروع قانون”.

كما اهاب ذات المتحدث بكل النواب أن يكونوا في مستوى التحدي واستدراك ما فاتنا في الدورة السابقة، مبرزا أن فرصة اليوم ان ندعو الجميع لمضاعفو الجهود والانخراط في مساعي الدولة ولا يكون ذلك الا بتثمين قيمة العلم والعمل.

رمزي أحمد توميات

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