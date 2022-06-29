ندد المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي المعتمد بالجزائر الذي عقد اجتماعه سوم أمس بالسفارة الصحراوية بالجزائر بالهجوم الدموي للشرطة المغربية واستخدامها القوة المفرطة، ضد المهاجرين الأفارقة ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 23 مهاجرا إفريقيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأكد المنتدى أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية كوسيلة; للضغط و الابتزاز، مستعرضا آخر التطورات على مستوى القضية الصحراوي .

كما تطرق المنتدى الى ردود الفعل المستنكرة لهذه الجرائم المغربية المرتكبة في حق الصحراويين والأفارقة ، معتبرين ، آن ما قامت به الشرطة المغربية ، هو جريمة واعتداء منسق ومخطط له ، يحمل أكثر من خلفيات وأهداف سياسية ، لكنه يكشف في ذات الوقت السياسة المغربية المنتهجة،لابتزاز الدول من اجل مواصلة الهيمنة والغطرسة.

وطالب المنتدى،الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نظام المخزن وسياساته القمعية .

كما سيعمل أعضاء المنتدى الدبلوماسي، على التنسيق مع دولهم لإدانة هذا العمل الإجرامي، بحق المهاجرين الأفارقة حتى لا تمر دون عقاب.

وفي ختام هذا الاجتماع أكد عضو الأمانة الوطنية، عبد القادر الطالب عمر إن المغرب يستخدم الهجرة السرية كوسيلة للابتزاز و الضغط السياسي ، مشيرا إلى أن المغرب قد أطلق أكثر من 10.000 مهاجر غير شرعي، بينهم أطفال قصر على اسبانيا خلال الصائغة الماضية،ابتزازا لها، وذلك بسبب استقبال اسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للاستشفاء.

كما أوضح السفير آن نظام الخزن يعمل على ابتزاز الدول الأوروبية من اجل الحصول على منافع مادية ومواقف سياسية ، للضغط على الدول المجاورة ومواصلة سياسة التوسع في الصحراء الغربية.

وسيواصل المنتدى الدبلوماسية اجتماعاته للتشاور في الموضوع والتنسيق مع العديد من الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى دول المنتدى للتحرك للضغط على المغرب ، للتراجع عن سياساته التي أصبحت تدفع إلى عدم الاستقرار والأمن في الدول الفريقية.

ليديا كبيش

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