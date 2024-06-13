الجزائر الأولى إفريقيا وعربيا في تصنيف “التايمز العالمي لتأثير الجامعات” لسنة 2024

إحتلت الجزائر، المرتبة الأولى، على المستوى المغاربي، الإفريقي، والعربي، من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة، في تصنيف “التايمز لتأثير الجامعات (Times Higher Education Impact Rankings)”، لسنة 2024، الذي صدر أمس الأربعاء، 12 جوان.

و يتمثل تصنيف “التايمز لتأثير الجامعات”، في جداول أداء عالمية، تُقيّم مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة (SDG)، إلى جانب تصنيف التأثير العام للجامعات، باستخدام مؤشرات معايرة عبر أربعة مجالات واسعة هي: البحث والتواصل والإشراف والتدريس.

و تم تصنيف 2152 مؤسسة جامعية، من 125 دولة، منها 54 مؤسسة جامعية جزائرية، ما يعد تطورا مقارنة بإصدار 2023، أين تم تصنيف 12 مؤسسات تعليم عالي جزائرية.

و احتلت جامعة أم البواقي، المرتبة الأولى وطنيا، و 401–600 على المستوى العالمي، مما يبرز حرص القطاع على تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية، والعمل على وضع الأليات المناسبة لترقية مرئية هذه مؤسسات الجامعية على المستوى الدولي.

شرف الدين عبد النور