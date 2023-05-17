الجزائر-الأرجنتين: نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين

استقبل أمس الثلاثاء 16ماي 2023، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بمقر الوزارة، أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الأرجنتينية، الذين يقومون بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وضم الوفد حسب ذات البيان، كلا من محافظ إقليم إنتري ريوس بورديت غوستافو إدواردو، و محافظ إقليم سانتا في، بيروتي عمر أنجيل، وكذا الأمين العام للمجلس الفيدرالي للاستثمارات الأرجنتينية، لاموث إغناسي، رفقة سفير الأرجنتين بالجزائر، مارينو سيمون بادروس.

و عبر الطرفان خلال هذا اللقاء الذي يندرج حسب بيان الوزارة ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عن استعدادهما لتعزيز وتكثيف مستويات التعاون و ترقيته، من خلال دعم الاستثمار في الإنتاج الموجه نحو القطاعات الصناعية الاستراتيجية، ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن نقل التكنولوجيا، وتحت إطار شراكة مربحة للطرفين.

وعرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الخطوط العريضة لقانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن مزايا عديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما فيما يتعلق بتكريس حرية الاستثمار، وروح المبادرة، وتوضيح الرؤية، وضمان الاستقرار التنظيمي التشريعي لهذه المنظومة، بما يساهم في تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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