الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء

22 يناير، 2022

أدى صبيحة اليوم السبت، الجزائريون صلاة الاستسقاء، عبر مختلف المساجد المنتشرة عبر التراب الوطني، على إثر الجفاف الذي مس أغلب ولايات الوطن.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت الخميس، عن إقامة الصلاة الاستسقاء على إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة أن صلاة الاستسقاء، جاءت نظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء. وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي تبث عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

كما راسلت وزارة الشؤون الدينية كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل إقامتها الاستسقاء  وهذا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. في حين تم تخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآدابها.

رمزي أحمد توميات

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