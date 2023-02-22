الجزائرية للحوم الحمراء: خبر توزيع اللحوم المستوردة من طرف الخواص لا اساس له من الصحة

22 فبراير، 2023

فندت اليوم الأربعاء، الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، في بيان لها  خبر توزيع اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة من قبل الخواص الخواص.

وجاء في نص البيان :” أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت يوم 16 فيفيري 2023 أخبارا مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. مفادها أن الجزائرية للحوم الحمراء أوكلت إلى أحد الخواص مهمة توزيع اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة.

و فندت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء هذه المعلومات المغلوقة التي تروج لها بعض المنابر ومواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب نص البيان، فان الشركة الجزائرية للحوم الحمراء قامت بإصدار إعلان لإبداء إهتمام عبر الصحافة الوطنية بتاريخ 13 فيفري. تدعو فيه جميع المهتمين بعملية توزيع اللحوم المستوردة أو المذبوحة محليا. لسحب دفتر الأعباء وتقديم ملف الترشح على مستوى الشركة.

كما دعت الجميع إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات التي ترمي إلى زرع الشك والبلبلة. كما ستحافظ الشركة بحقوقها في متابعة الأطراف التي نصبت نفسها دون وجه حق كناطق. باسم المؤسسة أو كوكيل حصري عن أي نشاط يخصها.

ليديا كبيش

22 فبراير، 2023

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