الجريدة الرسمية: منح الجنسية الجزائرية لـ17 أجنبيا

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 65، مرسوما رئاسيا تم بموجبه منح الجنسية الجزائرية لعدد من الأشخاص الأجانب، وذلك في اطار قانون الجنسية المعدل والمتمم.

ونص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 سبتمبر 2022، على أنه يتجنس بالجنسية الجزائرية الآتية أسماؤهم:

-باريش زوي باتريسيا المولود بوورفديل في برطانيا.

-مانوكيان روزانا المولودة في روسيا.

-دورسون جان ميشال جاك المولود بلافال في فرنسا.

-الغماري وجدان، المولودة بالجيزة في مصر.

-مكاي كارولين اليزابيث تريستيس، المولودة بكريغنيل غلاسكو في برطانيا.

-توماشيفيتش فيرا، المولودة في روسيا.

-فقاس ميادة المولودة في مدينة حلب بسوريا.

-دوديك يولانتا ماريا المولودة برادزيهو في بولندا.

-نابياف نابي مايس أوغلو المولود بباكو في اذربيجان.

-لافو أوليفي جون، المولود في كان سور مير بفرنسا.

-الخطيب لبنى المولودة بتمنين التحتا في لبنان.

-خدام فدوى، المولودة في الرباط بالمغرب.

-بيدس هيفاء المولودة في سيق بمعسكر.

-علي حسون شيماء المولودة بالبصرة في العراق.

-الشعار نادين المولودة في بيروت بلبنان.

-جلال هزاع علي مقبل المولود بعمران في اليمن.

-القرام هناء، المولودة بتونس.

ليديا كبيش

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