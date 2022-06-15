قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترسيم تاريخ 4 أوت من كل عام كيوم وطني للجيش الوطني الشعبي، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ووغقا للمصدر، فقد وقع الرئيس تبون، مرسوما رئاسيا مؤرخ في 8 جوان 2022، ينص على ترسيم تاريخ 4 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي،

وأوضح نص المرسوم، أن الخطوة جاءت تخليدا لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي.

كما ينص المرسوم على الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكوّنات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم عدّة تظاهرات وأنشطة، وتسليم عدّة تكريمات.

ويأتي هذا اليوم عرفانا وتمجيدا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة، ولشهداء الواجب الوطني، ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وأفراد الجيش على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.

رمزي أحمد توميات

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