الجبهة الوطنية البوتسوانية المعارضة تتضامن مع الشعب الصحراوي وتدين الاحتلال المغربي

أعرب المؤتمر الوطني الانتخابي لحزب الجبهة الوطنية البوتسوانية عن إدانته الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية، ودعمه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في قرار اعتمده خلال مؤتمره 18 المنعقد بالعاصمة خابروني في الفترة من 16 إلى 19 جويلية الجاري.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد اعتمد المؤتمر فقرة حول الصحراء الغربية في توصياته، أكد فيها على “مواصلة إدانة استعمار المغرب لشعب جمهورية الصحراء الغربية، والوقوف إلى جانب الجماهير المضطهدة هناك في نضالها من أجل تقرير المصير السياسي والاقتصادي. “

وعرف المؤتمر حضور سفير الجمهورية الصحراوية ببوتسوانا، ماءالعينين لكحل، كضيف خلال جلسة صبيحة يوم 17 جويلية الماضي، والتي استمع خلالها المؤتمرين لخطابات عدة شخصيات بما في ذلك خطاب للدبلوماسي الصحراوي

وشدد لكحل في كلمته على أن قادة وأعضاء الحزب ملزمين بالتضامن مع إخوانهم وأخواتهم في الصحراء الغربية، وملزمون أيضا بالمساهمة في جهود إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما ذكّر السفير الصحراوي الحضور بأن كفاح الشعب الصحراوي من أجل حريته واستقلاله ليس واجبا على الصحراويين وحدهم، بل هو مسؤولية جميع الأفارقة وجميع محبي السلام في أنحاء العالم كافة.

وعلى هامش أنشطة المؤتمر، التقى الدبلوماسي الصحراوي، زعيم المعارضة في بوتسوانا، دوما بوكو، كما أجرى لقاءات مع مختلف أعضاء قيادة الحزب، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى والنقابات العمالية و المجتمع المدني الحاضرين.

رمزي أحمد توميات

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