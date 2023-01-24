الجامعة تنظم تكوين مدى الحياة للموظفين والأشخاص الذين انقطعو عن الدراسة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المرسوم الوزاري الخاص بتحديد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المتواصل او التكوين مدى الحياة.

وأكدت الوزارة أنه يعتبر نشاطا يتمثل في التعلم في أي وقت كان والذي يسمح بتحسين كفاءات الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي والمهني.

ويتوج التكوين المتواصل بشهادة التعليم العالي، ويوجه هذا التكوين إلى الموظفين والأجراء والأشخاص الذين انقطعو عن دراستهم. والراغبين الحصول على منصب شغل وكذا إلى المهنيين الراغبين في تحيين وتطوير كفاءاتهم.

ويشمل على دورات قصيرة والذي يؤدي إلى الحصول على شهادات تسمح بتحيين وتطوير وتعميق معارف المتعلمين. كما يتم ضمانها في أشكال مختلفة، دروس خاصة وملتقيات وورشات وأيام تكوينية. ويمكن ضمان التكوين المتواصل حضوريا أو عن بعد أو الجمع بين النمطين.

كمل يتم إنشاء على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي ،لجنة تتكفل بجمع العمليات المرتبطة بالتكوين المتواصل. وتعمل اللجنة بالتعاون الوثيق مع المصلحة المعنية التابعة لنيابة المدير المكلف بالتعليم العالي في الطورين الأول والثاني. والتكوين المتواصل والشهادات والعالي في التدرج. ويحتوي تقييم التكوين الإشهادي على دروس وأعمال الورشات وأعمال تطبيقية وأعمال موجه وتربصات تطبيقية .

ويتوج حسب الحالة بشهادة للتكوينات الإشهادية وشهادة بالنسبة للتكوينات التاهيلية وشهادة بالنسبة للتكوينات في شكل دورة قصيرة .

ويخضع تسليم وإمضاء الشهادات في نهاية التكوين المتواصل كما تسلم وتمضى شهادات التكوين المتواصل من قبل عميد او مدير المدرسة أو المعهد بعد إمضاء رئيس القسم.

ليديا كبيش

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