الجالية الصحراوية بفرنسا تجمع على أهمية وحدة الصف وتكييف العمل مع متطلبات المرحلة الجديدة

19 يونيو، 2022

أجمعت الجالية الصحراوية بفرنسا على أهمية وحدة الصف وتكييف أساليب العمل مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يحتدم فيها الصراع مع العدو على كل الجبهات.

وأعربت  الجالية الصحراوية بفرنسا، خلال تخليد الذكرى ال52 لانتفاضة الزملة التاريخية واليوم الوطني للمفقود، عن تمسكها القوي بالحق الطبيعي والمشروع في تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأشادت الجالية، بتضحيات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في الجبهات الامامية، مجددة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وجماهير شعبنا في المدن المحتلة وجنوب المغرب ومخيمات العزة والكرامة.

وللاشارة فقد أشرف على فعاليات التخليد، التي أفتتحت بالنشيد الوطني الصحراوي، المكلف بالجالية الصحراوية بفرنسا ودول الشمال سيد امحمد احمد، وبحضور العديد من المتضامنين ورؤساء الجمعيات وحشد كبير من أعضاء الجالية الصحراوية.

ليديا كبيش

19 يونيو، 2022

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