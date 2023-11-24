التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و السعوديين

24 نوفمبر، 2023

تم يوم أمس الخميس، على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السعودي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض ، والذي أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات،  الطيب زيتوني على افتتاحه، رفقة وكيل وزير الاستثمار السعودي، بدر بن ابراهيم البدر، بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجزائر بالسعودية، بشير بخوش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم السعوديين.

و تمثلت الاتفاقيات و مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين في، اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، واتحاد الغرف السعودية، اتفاقية تعاون في مجال حاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشتركة، اتفاقية تهدف لتأسيس شركة جزائرية- سعودية مختصة في تقنية المعلومات، اتفاقية لتأسيس شركة جزائرية-سعودية في مجال الاستثمار بجميع مجالاته، اتفاقية تعاون بين شركة جزائرية-سعودية في مجال الخدمات السياحة البينية والاستثمار.

و تمثلت كذلك في، اتفاقية تعاون بين شركة سعودية-جزائرية في مجال  المصاعد و قطع الغيار لمنتجات الشركة السعودية في الجزائر، مذكرات تفاهم تخص التعاون في مجال المقاولات والعمل على تأسيس شركة سعودية جزائرية للعمل في المقاولات ومواد البناء، وكذا مذكرة تعاون بين المجمع الجزائري “نورماد للاستثمار” و “الهريش للتجارة” السعودية، حسب بيان وزارة التجارة.

شرف الدين عبد النور

24 نوفمبر، 2023

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