التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة بين الجزائر وفرنسا

27 أغسطس، 2022
أشرف اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وفرنسا.
ويتعلق الأمر باتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور، اتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة للبلدين، إقامة شراكة معززة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
بالإضافة إلى إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا موقعة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
رمزي أحمد توميات
27 أغسطس، 2022

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