التوقيع على 5 اتفاقيات بين الجزائر والأردن

4 ديسمبر، 2022

وقعت الجزائر والأردن، اليوم الأحد، على 5 اتفاقيات، تحت إشراف كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تضمنت الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

كما تضمنت مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد الدبلوماسي الأردني،و مشروع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية، ووكالة الأنباء الأدرنية “بترا”.

بالاضافة الى مشروع الإعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين، وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.

رمزي أحمد توميات

4 ديسمبر، 2022

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