 التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر

واستقبل صبيحة اليوم الرئيس تبون، من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالقصر الأميري بالدوحة.

وللتذكير فقد حل الرئيس تبون بدولة قطر الشقيقة، في زيارة عمل تعقبها مشاركته في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، يوم 22 فيفري الجاري.

وتدخل هذه الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.