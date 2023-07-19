التوقيع على 12 اتفاقية بين المؤسسات الجزائرية والصينية

التوقيع على 12 اتفاقية بين المؤسسات الجزائرية والصينية

انطلقت قبل قليل أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني، وذلك بحضور رجال أعمال جزائريين وصينيين، وذلك في العاصمة الصينية بكين.

ويسمح هذا المنتدى، الذي سيتم خلاله التوقيع على 12 اتفاقية بين المؤسسات الصينية والجزائرية بعرض وبحث فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى منتدى الأعمال الجزائري الصيني، قال فيها:” إن المجال مفتوح للشراكة والاستثمار في الجزائر أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات”.

وأعرب الرئيس تبون عن تمنياته بمزيد من القوة والصلابة للصداقة الجزائرية الصينية.

رمزي أحمد توميات

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