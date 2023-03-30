التوقيع على ميثاق الحوكمة في سونلغاز

30 مارس، 2023

قام الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس، بالتوقيع على ميثاق الحوكمة الذي ينظم ممارسة المسؤوليات في مجمع سونلغاز.

وأوضح المجمع في بيان له  أنه قد تمت مراسيم التوقيع في مقر المديرية العامة لسونلغاز بحضور الغطارات المسيرة في المجمع.

وتعكس هذه الخطوة إرادة الإدارة العليا للشركة القابضة في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة. سواء تلك المتعلقة بالممارسات المؤسساتية. أو العملياتية على مستوى كل الشركات الفرعية والهياكل التابعة لمجمع سونلغاز.

ووفقا للبيان، يهدف ميثاق الحوكمة إلى تكريس بيئة مسؤولة وناجعة على جميع المستويات. وذلك بهدف دعم الالتزام بالتحسين المستمر للاداء، وكذا تعزيز ثقة الزبائن والسلطات العمومية وتثمين رأس المال البشري. وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والمشاريع والاستراتيجيات التي تم وضعها في المكان المناسب.

هذا وقد تم تعزيز مضمون هذا الميثاق من خلال إنشاء عدد من لجان خاصة بالحوكمة. والتي تتيح مجالا أوسع للمساعدة في اتخاذ القرار لتمكين الادارة العليا من البت في المشاكل المختلفة التي تواجهها.

رمزي أحمد توميات

30 مارس، 2023

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