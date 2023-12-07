التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر و تونس للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء

7 ديسمبر، 2023

حلّ صباح اليوم الخميس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بتونس، لزيارة عمل بدعوة من وزير الصحة التونسي علي مرابط، حسب بيان وزارة الصناعة.

و خلال جلسة العمل التي جمعت الوزيران، تبادل الطرفان الآراء حول سبل وطرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين، وحث الوزيران أعضاء الوفدين العمل على تكثيف الجهود والمزيد من التنسيق بينهما من أجل ضمان المواد الصيدلانية ذات الجودة والنوعية العالية من حيث السعر.

وفي نهاية الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء يين الهيئتين وتكثيف الإنتاج وتسويقه للبلدين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

7 ديسمبر، 2023

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