التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر والمديرية العامة للغابات

8 يونيو، 2023
التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر والمديرية العامة للغابات

وقّعت اتصالات الجزائر هذا الخميس على مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للغابات على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بالجزائر العاصمة، حسب بيان للشركة.

وقد أشرف على التوقيع على مذكرة التفاهم كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي والمدير العام للغابات، جمال طواهرية.

وأفاد البيان أنّه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم اتصالات الجزائر بمرافقة المديرية العامة للغابات في عملية نشر حلول تكنولوجيا المعلومات واستضافة منصاتها الرقمية وغيرها من الخدمات.

وأضاف أنّ المديرية العامة للغابات ستقوم من جانبها، بتقديم الدعم لاتصالات الجزائر خلال الحملات التحسيسية التي تنظمها في إطار نشاطات المواطنة.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهودات المشتركة التي يبذلها كلا الطرفين لحماية البيئة والتزامهما بضمان التنمية المستدامة، يختم بيان اتصالات الجزائر.

ش.ن

8 يونيو، 2023

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