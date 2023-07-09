التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر والمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة

التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر والمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة

وقّعت اليوم، اتصالات الجزائر، بمديريتها العامة على اتفاقية إطار مع المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

وأفاد بيان للشركة، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسمح لاتصالات الجزائر وللمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة بالترويج للتراث الإذاعي الجزائري وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وأشار البيان إلى أن الجزائر تزخر بتراث إذاعي لا يقدّر بثمن يعكس الثراء الثقافي والتاريخي لوطننا.

بفضل هذه الشراكة، ستقوم اتصالات الجزائر بتسليط الضوء على محتويات ثرية من خلال إتاحتها، في القريب العاجل، لجمهور واسع عبر منصتها للفيديوهات حسب الطلب “Dzair Play” يضيف بيان الشركة.

تندرج هذه الشراكة في إطار الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر في إطار المحافظة على التراث الجزائري، بما في ذلك التراث الإذاعي، يختم بيان اتصالات الجزائر.

ش.ن

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