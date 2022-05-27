التوقيع على خمس اتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا
تم، أمس الخميس، توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية تمثلت في:
1-توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين الحكومة الجزائرية والحكومة الإيطالية للأعوام ما بين 2022 و2025
2-توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في المجال السياحي
3-توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال المؤسسات الناشئة
4-توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا لتوطيد التعاون الثنائي في مجال الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
5-توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك الجزائرية وشركة “إيني” الإيطالية للتنقيب وتطوير مشاريع الغاز و الهيدروحين الأخضر.