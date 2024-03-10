التوقيع على بروتوكول اتفاق بين إتصالات الجزائر ووكالة الأنباء الجزائرية 

أعلنت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، عن التوقيع على بروتوكول اتفاق مع وكالة الأنباء الجزائرية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة لجميع المواطنين الجزائريين بفضل وسائل تكنولوجية متقدمة.

و تم التفعيل الرسمي لهذه الشراكة، خلال الحفل الذي أقيم بمقر إتصالات الجزائر، هذا الأحد 10 مارس، بحضور عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، و سمير قايد، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية.

و تعكس هذه المبادرة الالتزام الراسخ لكلا الطرفين بالعمل سويا على ضمان إنجاح مهامهما للخدمة العمومية.

و في هذا الصدد، تلتزم كلتا المؤسستين بتسخير خبرتيهما لتوفير خدمات ذات جودة عالية لفائدة المواطنين الجزائريين.

شرف الدين عبد النور

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