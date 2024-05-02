التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنة 2024-2025 بین وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة

وقّع، مساء أمس الأربعاء، المدير العام للوقاية وترقية الصحة، جمال فورار، وممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، نوهو أمادو، على برنامج التعاون المشترك لسنة 2024-2025.

و جرت مراسيم توقيع هذا التعاون المشترك بالمعھد

الوطني للصحة العمومیة، بحضور ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، وإطارات الوزارة، والمؤسسات تحت وصایة وخبراء المنظمة.

و يهدف هذا البرنامج المشترك، حسب بيان وزارة الصحة، إلى تمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة العالمية للصحة، وهذا بتحديد الاحتیاجات والأولويات الوطنیة الصحية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل على تقییم إنجازات وتحدیات خطة العمل السابقة، و كذا تحديد التوجيهات التقنية لتنفيذ خطة عمل 2024-2025.

شرف الدين عبد النور