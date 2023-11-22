التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الجزئري السعودي في مجال العدالة

22 نوفمبر، 2023
التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الجزئري السعودي في مجال العدالة

إستقبل أمس الثلاثاء، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بمقر الوزارة، وزير العدل للمملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، الذي يزور الجزائر مرفوقًا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل في المملكة.

وأجرى الطرفان حسب بيان وزارة العدل، محادثات حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في المجال القضائي وسبل تعزيزها.
و تبع اللقاء حسب ذات المصدر، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للبلدين، بهدف تجسيد التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، مثل تطوير وترقية الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية، وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء والتعرف على الأنظمة القضائية والقوانين المرتبطة بالعدالة، وتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
شرف الدين عبد النور
22 نوفمبر، 2023

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