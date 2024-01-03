تمّ بتاريخ 25 ديسمبر 2023، التوقيع على اتفاقية تعاون بين سونلغاز والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تقوية ودعم العلاقات بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسب ما أورده بيان سونلغاز أمس.

و تضمّنت هذه الاتفاقية حسب ذات المصدر، التعاون في المجالات عدة، منها، إنشاء وتسيير حاضنة على مستوى المدرسة بغرض تنمية ومتابعة المشاريع المبتكرة، إقامة دورات تكوينية وتربّصات، تنظيم لقاءات وندوات علمية.