التوقيع على اتفاقية تعاون بين سونلغاز والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي

3 يناير، 2024
تمّ بتاريخ 25 ديسمبر 2023، التوقيع على اتفاقية تعاون بين سونلغاز والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تقوية ودعم العلاقات بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسب ما أورده بيان سونلغاز أمس.
و تضمّنت هذه الاتفاقية حسب ذات المصدر، التعاون في المجالات عدة، منها، إنشاء وتسيير حاضنة على مستوى المدرسة بغرض تنمية ومتابعة المشاريع المبتكرة، إقامة دورات تكوينية وتربّصات، تنظيم لقاءات وندوات علمية.
وسيتبع إمضاء هذه الاتفاقية، وضع لجنة توجيهية مشتركة مكونة من ممثلي كلا الطرفين، تتولى متابعة، توجيه وتقييم جميع الأعمال والأنشطة الناتجة عن هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
3 يناير، 2024

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