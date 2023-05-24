التوقيع على اتفاقية بين اتصالات الجزائر والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية

وقّعت اليوم الأربعاء، اتصالات الجزائر، على اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، وذلك على مستوى مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ حفل التوقيع على الاتفاقية أشرف عليه كل من قنديل باية، الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وعادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر.

وتتعلّق هذه الشراكة، يضيف البيان، بجميع الفرص المتاحة من خلال تنوّع النشاطات والإمكانات التقنية والتكنولوجية التي يتمتع بها كلا الطرفين. فعلاوة على الجهود المشتركة المبذولة في مجال البحث والتطوير، ستقوم المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بتزويد اتصالات الجزائر بمختلف المنتجات، على غرار الأجهزة الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، استرجاع النفايات وغيرها.

وخلُص بيان اتصالات الجزائر أنّ هذا المسعى يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر من أجل إرساء علاقة شراكة مستدامة ومربحة مع مختلف المؤسسات الجزائرية.

ش.ن

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