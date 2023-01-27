التوقيع على اتفاقية اطار بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و وزارة الثقافة والفنون

وقع مساء أمس الخميس 26جانفي 2023 بقصر الثقافة مفدي زكريا كل من نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وصورية مولوجي وزيرة الثقافة و الفنون على اتفاقية اطار بين الهيئتين وهذا بحضور إطارات القطاعين و كذا فعاليات المجتمع المدني .

تهدف هذه الاتفاقية الى ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة دعم العمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل الثقافي، تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية وتنفيذها، لاسيما ذات المنفعة العموميةالمشاركة الفعالة في الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية و كذا مرافقة الجمعيات خاصة الجمعيات الثقافية في تجسيد نشاطاتها الثقافية الفنية .

كما يعمل و يلتزم الطرفان على عدة نقاط هامة و أساسية تتمثل في تنسيق الجهود مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في تنفيذ برامج قطاع الثقافة سواء وطنيا أو دوليا المرتبط بفعاليات المجتمع المدني وهذا قصد تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المشاريع التي تبادر بها الوزارة في هذا السياق

إشراك المرصد الوطني في الدورات التكوينية المنظمة من طرف القطاع والتي تهدف إلى ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني من جهة

كما يلتزم المرصد الوطني للمجتمع المدني من جهة أخرى بــالمشاركة الفعالة في اقتراح ورسم السياسات المتعلقة بوزارة الثقافة والفنون فيما يتعلق بالمجتمع المدني وهذا قصد جعل هذه السياسات أكثر نجاعة

المشاركة في تنفيذ البرامج والعمليات والنشاطات ذات العلاقة بالمجتمع المدني التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون

المشاركة في الحملات التحسيسية والتوعوية ذات الصلة بمهام وصلاحيات وزارة الثقافة والفنون قصد العمل على تشجيع روح التطوع وتنمية روح الانتماء

المساهمة في إثراء وتقديم الآراء حول ترقية دور المجتمع المدني واقتراح سبل مشاركته الفعالة في التنمية المستدامة في مختلف اللقاءات والتظاهرات التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون و كذا المشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون وهذا قصد ترقية أداء المجتمع المدني.

كما سيتم انشاء لجنة مشتركة بين الطرفين بموجب مقرر مشترك بينهما على أن يترأس كل سنة أحد الطرفين أشغال هذه اللجنة كما ستتكفل السهر على تنفيذ بنود الاتفاقية، إعداد برنامج عمل مشترك سنوي، تقييم النشاطات المنجزة في إطار هذه الشراكة من خلال إعداد حصيلة سداسية وسنوية للنشاطات والأهداف المحققة ترفع إلى كل من وزيرة الثقافة والفنون ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة الى تقديم التوصيات التي تراها مناسبة لتحسين الأداء.

كما تم برمجة لقاء تقييمي للجمعيات الثقافية و الفنية المستفيدة من الدعم المادي و المرافقة في انجاز المشاريع أين تم تكريم هذه الجمعيات تشجيعا و تقديرا لمختلف مبادراتها الهادفة و القيمة التي صنعت مشاهد ثقافية و فنية في مختلف مناطق الوطن .

ش.ن

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