التوقيع على اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بين الجزائر والبرتغال

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة الوزير الأول البرتغالي على توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بين الجزائر والبرتغال.

وتتمثل هذه الاتفاقيات في مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال في مجال الحوكمة الرقمية والتحديث الإداري، إضافة إلى برنامج التبادل الثقافي بين الجزائر والبرتغال في الفترة 2023/2025.

كما تم التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والبرتغال، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال حول المؤسسات الناشئة.

رمزي أحمد توميات

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