التوقيع على اتفاقيات بين الجزائر و ألمانيا في مجال الطاقة

أشرف وزير الطاقة والمناجم و نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، اليوم، على مراسم الامضاء على عقد تجاري بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية VNG، لتزويد الجزائر ألمانيا بالغاز الطبيعي، و الامضاء على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز والجمعية الألمانية للصناعة في مجال الطاقة الشمسية، من أجل تعزيز القدرات الوطنية في المجال التقني عبر تبادل الخبرات الفنية والتي ستمكن على المدى المتوسط التحكم في كل المهارات، بهدف التصنيع والإدماج المحلي للمعدات في مجال الطاقة الشمسية.

كما قام وزير الطاقة و نائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، على هامش انعقاد المائدة المستديرة المنعقدة بالجزائر العاصمة، وبمشاركة ممثلي الشركـات الجزائرية والألمانية العاملة فـي قطاع الطاقـة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والإتحاد الأوروبي بالجزائر، لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين Corridor Sud H2، بالإمضاء على اعلان نوايا مشترك بين الوزارتين حول التعاون في مجال الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التعاون الجزائري الألماني، في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين في مواصلة التعاون المثمر في مجال الطاقة في إطار الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، ولاسيما تعزيز التعاون المشترك في مجال دراسات الجدوى وإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل وتخزين وتسويق الهيدروجين ومشتقاته المنتجة من الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث يعتزم الجانبان إنشاء فريق عمل جزائري ألماني حول الهيدروجين، تحت رعاية الشراكة الطاقوية، من أجل المساهمة في خلق الفرص الاقتصادية في البلدين، مع تسهيل تحقيق أهداف اتفاق باريس.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...