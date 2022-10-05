التوقيع على إتفاقية لبناء مستشفى قطري جزائري

5 أكتوبر، 2022

إحتضن اليوم مقر وزارة الصحة، مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون و شراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر، التي يمثلها لهلالي لهلالي و شركة اليغانسيا هيلث كير، التابعة لشركة استثمار القابضة القطرية، التي يمثلها محمد معتز الخياط لبناء مستشفى قطري – جزائري، و ذلك تحت إشراف وزير الصحة عبد الحق سايحي، و سفير دولة قطر عبد العزيز بن علي احمد نعمة.

و يجسد هذا الاتفاق الرغبة في تطوير قطاع الصحة و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما يعكس الحرص المشترك على تعميق العلاقات الثنائية بين الجزائر و قطر.

حورية سعداوي

5 أكتوبر، 2022

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