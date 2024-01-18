التوقيع على إتفاقية تعاون بين وزارة الإتصال ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها

وقّع مساء اليوم الخميس، الأمين العام لوزارة الاتصال، مختار خالدي، رفقة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها، يوسف بوزنادة، على إتفاقية تعاون في مجال نشر الثقافة المالية تعزيزا للشمول المالي، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب ذات المصدر، إلى تنظيم دورات تكوينية وأيام إعلامية لفائدة الصحفيين الناشطين في المجال الاقتصادي والمالي، حول مفاهيم وأساسيات عمل الأسواق المالية والصيرفة الإسلامية في المجالات ذات الصلة، وذلك قصد نشر الثقافة المالية في أوساط الجمهور من خلال التعاون في انتاج وتوجيه محتوى اعلامي تثقيفي.

كما تهدف الإتفاقية أيضا، إلى شرح المفاهيم الاقتصادية والمالية بهدف تنمية قدرات الصحفيين في المجالات المذكورة.

للإشارة، الدورة التكوينية الأولى تنطلق الأحد المقبل، 21 جانفي، وتمتد على مدار أربعة أشهر، بمعدل يومين دراسة في الأسبوع، وتشمل عشرة صحفيين من وسائل الاعلام عمومية وخاصة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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