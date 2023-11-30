التوقيع على إتفاقية إطار بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

أشرف اليوم، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رفقة كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التعليم العالي، على مراسم توقيع اتفاقية إطار بين الطرفين، بحضور أعضاء و إطارات المرصد.

و يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق عدة أهداف منها، ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، العمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية وتنفيذها، المشاركة الفعالة في الأنشطة والتظاهرات المبرمجة

التزامات الطرفين.

و تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه الاتفاقية بإشراك المجتمع المدني في اللجان والمجالس القطاعية، ومشاركته في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع ذات الصلة بالمجتمع المدني وهذا قصد ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية، إعداد عروض التكوين تخص المجتمع المدني لا سيما من خلال استحداث وحدات تعليمية أفقية في مجال ترقية المجتمع المدني، إعداد دراسات ومواضيع بحثية علمية حول المجتمع المدني بالشراكة بين مراكز البحوث والجمعيات المتخصصة، إدراج مواضيع متعلقة بالمجتمع المدني في مذكرات نهاية الدراسة لمختلف الأطوار.

كما تلتزم الوزارة كذلك، بإشراك المجتمع المدني في المشاريع التي يطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا سيما المتعلقة بالمقاولاتية الاجتماعية والمؤسسات الناشئة، تنسيق الجهود مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في تنفيذ برامج القطاع سواء محليا أو وطنيا أو دوليا وهذا قصد تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الاعمال التي يبادر بها قطاع التعالي والبحث العلمي، إشراك المرصد في المساهمة في اللقاءات والتظاهرات سواء الوطنية أو الدولية التي تنظمها او تشارك فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية استغلال المرصد للهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع، و فتح قنوات الحوار بين الوزارة والمجتمع المدني لا سيما المنظمات الطلابية والنقابات تحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما يلتزم من جهته المرصد الوطني للمجتمع المدني بــالمشاركة الفعالة -بطلب من الوزارة المعنية- في اقتراح ورسم السياسات، خاصة المرتبطة بالمجتمع المدني لجعل هذه السياسات أكثر نجاعة، المشاركة في اقتراح عروض التكوين التي تخص المجتمع المدني، المساهمة الفعالة في تنفيذ البرامج والعمليات والنشاطات ذات العلاقة بالمجتمع المدني، والتني تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المساهمة الفعالة من خلال الجمعيات المختصة في البحوث والدراسات التي تعدها مراكز البحوث والدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميوالمتعلقة بالمجتمع المدني، المشاركة من خلال الجمعيات في الحملات التحسيسية والتوعوية ذات الصلة بمهام وصلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد العمل على تشجيع روح التطوع وتنمية روح الانتماء.

الإلتزامات المشتركة

من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بتبادل ومشاركة كل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمجتمع المدني وكذا قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات الطلابية والنقابات التابعة للقطاع، المشاركة بصفة فعالة في جميع التظاهرات واللقاءات التي ينظمها الطرفان.

كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة، ويترأسها الأمينين العامين للطرفين تعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية و إعداد برنامج عمل سنوي مشترك، بالإضافة إلى تقييم النشاطات المنجزة في إطار هذه الشراكة من خلال إعداد حصيلة سداسية وسنوية للنشاطات والأهداف المحققة، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

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