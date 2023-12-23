التوقيع على إتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشّباب ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين

23 ديسمبر، 2023

أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم السّبت، على توقيع اتفاقين للشراكة، تعلقت الأولى بمرافقة سياسة التّحول الرّقمي بين المرصد والمجلس الأعلى للشّباب برئاسة مصطفى حيداوي، و الثانية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات الاقتصادية بين المرصد ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين برئاسة، شرف الدّين عمارة.

و تم توقيع إتفاقيتي الشراكة، على هامش المنتدى الوطني للمجتمع المدني، الذي ينظّمه المرصد تحت شعار: “المجتمع المدني؛ حوار، مواطنة وتنمية” بقصر الأمم نادي الصّنوبر، الجزائر العاصمة، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

23 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأم الدكن

27 يناير، 2022

وزارة الداخلية: يمنع منعا باتا تركيب سخان الماء في الحمام

14 يناير، 2023

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد قوات الإحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار

6 أكتوبر، 2021

حل جمعية “راج” بعد شكوى قدمتها وزارة الداخلية

13 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: