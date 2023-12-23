التوقيع على إتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشّباب ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين

التوقيع على إتفاقيات للشراكة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشّباب ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين

أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم السّبت، على توقيع اتفاقين للشراكة، تعلقت الأولى بمرافقة سياسة التّحول الرّقمي بين المرصد والمجلس الأعلى للشّباب برئاسة مصطفى حيداوي، و الثانية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات الاقتصادية بين المرصد ومجلس التّجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين برئاسة، شرف الدّين عمارة.

و تم توقيع إتفاقيتي الشراكة، على هامش المنتدى الوطني للمجتمع المدني، الذي ينظّمه المرصد تحت شعار: “المجتمع المدني؛ حوار، مواطنة وتنمية” بقصر الأمم نادي الصّنوبر، الجزائر العاصمة، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

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