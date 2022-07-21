التوقف عن إستصدار رخص السياقة البيومترية

21 يوليو، 2022

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برقية، تتعلق بالترتيبات الجديدة الخاصة بإصدار رخص السياقة البيوميتيرية.

وأمرت الوزارة، بالتوقف عن إصدار رخص السياقة البيوميترية للناجحين الجدد. على أن يتم تعويضها برخص السياقة الكلاسيكية.

وشددت الوزارة في ذات البرقية، على التوقف عن تحويل وتجديد رخص السياقة الكلاسيكية إلى بيوميترية.

في حين، أشارت وزارة الداخلية، إلى أن مديرية السندات والوثائق المؤمنة وحدها المخولة بحالات تجديد رخص السياقة البيوميترية.

رمزي أحمد توميات

21 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

اختتام لقاء الحكومة-الولاة بتوصيات لتحقيق التوازن الإقليمي عبر تنمية “مدمجة ومتجانسة ومستدامة”

26 سبتمبر، 2021

وزارة الفلاحة:  تسويق 15000 طن من البطاطا ابتداء من الأسبوع المقبل

10 مارس، 2022

القمة الـ 35 الاتحاد الأفريقي : المغرب يتناقض مع سياساته في موضوع الهجرة

7 فبراير، 2022

اعتبر الاضراب يتنافى مع القيّم الأصيلة للشعب الجزائري: بريد الجزائر يهدّد بفصل المضربين دون إخطار ولا تعويضات

16 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: