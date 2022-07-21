التوقف عن إستصدار رخص السياقة البيومترية

التوقف عن إستصدار رخص السياقة البيومترية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برقية، تتعلق بالترتيبات الجديدة الخاصة بإصدار رخص السياقة البيوميتيرية.

وأمرت الوزارة، بالتوقف عن إصدار رخص السياقة البيوميترية للناجحين الجدد. على أن يتم تعويضها برخص السياقة الكلاسيكية.

وشددت الوزارة في ذات البرقية، على التوقف عن تحويل وتجديد رخص السياقة الكلاسيكية إلى بيوميترية.

في حين، أشارت وزارة الداخلية، إلى أن مديرية السندات والوثائق المؤمنة وحدها المخولة بحالات تجديد رخص السياقة البيوميترية.

رمزي أحمد توميات

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