التنظيم الإرهابي “ماك” يتلقّى صفعة جديدة من والد أحد ضحاياه

لازالت عناصر التنظيم الإرهابي “ماك” تتلقى الصفعات التي تزيدها عُريا وتكشف انكماشها على مجموعة قليلة من الخونة والعملاء، حيث تبرّأ مؤخّرا زرارة مقران من استغلال ابنه زرارة حمزة، القابع بسجن القليعة في تيبازة من طرف عناصر الماك، وقامت بترديد شعارات تُخلّد ابنه في مسيرة نظّمتها كمشة من المنتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي يوم 16 أفريل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان حمزة زرارة قد حوكم نهاية سنة 2021 بتهمة انتمائه إلى منظمة إرهابية لسذاجته وعدم نضجه سياسيا وثقافيا.

وأظهر فيديو متداول حزم والد حمزة على متابعة كلّ من تسوّل له نفسه استغلال ابنه من أجل ضرب سلامة الوحدة الوطنية والترابية للجزائر، وأكّد ذات المتحدث أيضا أنّ عائلته لا ولن تنتمي للتنظيم الإرهابي ماك، فقال ” احنا جزائريين وبلادنا واحدة وجدودنا ماتو من أجل هذا الوطن من الحدود إلى الحدود” على حدّ تعبيره. وهدّد والد حمزة زرارة بمتابعة كلّ من يستغل اسم ابنه.

ويكون أب أحد ضحايا تنظيم الماك (زرارة مقران) قد لقّن الخونة والعملاء درسا آخر في وطنية كلّ الجزائريين بكلّ مكوّناتهم الهوّيتية، وأوصَل رسالة من الصميم، فالبرغم معاناته من سجن ابنه لأسباب لا تتعلّق بسوء أخلاق، إنما لسذاجة فكرية مفعمة بحماس الشباب، إلا أنّه وقف وقفة الوطني المخلص، الواعي بأن الجزائر واحدة موحّدة حُرّرت بدماء شهدائها الذين سقوا أرضها شبرا شبرا ودون التنازل عن أيّ شبر.

وليد.ب

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