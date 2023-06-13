التقلبات الجوية: إنقاذ 47 شخصا بالمسيلة وأولاد جلال

13 يونيو، 2023

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة من إنقاذ 47 شخص بولايتي المسيلة وأولاد جلال، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن فرقها تدخلت من أجل القيام بعدة عمليات إنقاذ وإسعاف أشخاص في حالة خطر وكذا امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل والسكنات نتيجة للتقلبات الجوية.

كما أبرز ذات المصدر، أن الوسائل تم تسخيرها في كل من ولايات المسيلة، أم البواقي، بسكرة، قسنطينة، قالمة، خنشلة وأولاد جلال.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنه تم خلال هذه الفترة إنقاذ 47 شخصا كانوا في حالة خطر بكل من ولايتي المسيلة وأولاد جلال كما تم أيضا إبعاد 11 مركبة منها 5 سيارات، حافلتي نقل المسافرين و 4 شاحنات، كانت محصورة على إثر ارتفاع منسوب المياه في كل من ولايات المسيلة، أم البواقي وأولاد جلال.

وفي ذات الإطار، سجلت مصالح الحماية المدنية 3 انهيارات في كل من ولايات قسنطينة، بسكرة وخنشلة، أدت إلى إصابة امرأة بجروح على إثر انهيار سقف منزل ببلدية بسكرة

رمزي أحمد توميات

13 يونيو، 2023

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