التعليق المؤقت لاجبارية رخصة سير العربات المخصّصة للنقل للحساب الخاص للبضائع

قرّرت وزارة النقل من خلال تعليمة وزارية مستعجلة وجهت لمدراء نقل الولايات

يوم الأربعاء الموافق ل 7 ديسمبر وجوب التعليق المؤقت لإجبارية رخصة سير العربات المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات وذلك لغاية اشعار لاحق.

هذا و قد خصت التعليمة ذاتها رقم 3098 المؤرخة في 27 أكتوبر 2022 المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة (5) أطنان, و ارجعت هذا القرار للطلبات الهائلة لرخص سير العربات المخصصة للبضائع عبر الطرقات المودعة على مستوى مصالح مديريات نقل الولايات و كذا الصعوبات الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 51 المعدلة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 – 331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017.

و يذكر أن التعليمة الوزارية المقدمة هي تعليمة معدلة و متممة للمرسوم التنفيذي رقم 04 – 415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات.

نادية م