التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم في تيبازة

12 ديسمبر، 2022

أعلنت اليوم الإثنين وزارة الدفاع الوطني، عن التعرف على هوية الإرهابيين المقضي عليهم، أمس الأحد، بجبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

ويتعلق الأمر بشارف بن يحي، المدعو ” شيخ عامر صفوان”. وحميداني عبد الصابر المدعو”عبدو”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018، وكذا حميداني علي، المدعو “رمزي “، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018.

بالإضافة إلى الإرهابي الموقوف بشطال حمزة المدعو “أبو العوف البراء” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.

وللتذكير، فقد تم أمس الأحد، القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على إرهابي رابع تبعا لعملية البحث والتمشيط بجبل قوراية بتيبازة.

وتم خلال هذه العملية، استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. وبندقيتين مضخيتين، و4 مخازن ذخيرة، و3 نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

12 ديسمبر، 2022

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