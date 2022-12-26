التصويت على قانون الوقاية من تبييض الأموال غدا الثلاثاء

26 ديسمبر، 2022

من المرتقب أن يستأنف، غدا الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بالتصويت على النص المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.

وجاء في بيان للجلس، أن :”المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله، يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة 9.00 صباحا، بجلسة عامة”

وحسب نص البيان  تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005  والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ليديا كبيش

26 ديسمبر، 2022

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