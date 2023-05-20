الوزير الأول : التزايد المقلق للكوارث يتطلب المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها

الوزير الأول : التزايد المقلق للكوارث يتطلب المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها

قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن : إن التزايد غير المسبوق والمقلق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة من كوارث وظواهر قصوى من زلازل وفيضانات وإعصارات وحرائق وتصحر ومخاطر جيولوجية يتطلب المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها”

وأضاف بن عبد الرحمن بالقول : والتي تمر حتما عبر الالتزام والمشاركة القوية للحكومات قصدخلق بيئة مواتية ترمي لخفض حالات الوفاةوالإصابات الناجمة وكذا الأضرار الاقتصادية والحد من الأضرار على المنشآتمع ضرورة تدعيم البلدان النامية في هذا السياق ضمن التعاون الدولي المستدام.

وفي هذا الصدد، تُـشيـد الجزائر من مقامها هذا وتُــنوّه بالتقدّم المحرز في هذا المجال على الصعيد العالمي وتقدّر وتثمن المجهودات المبذولة من طرف مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث في مرافقته الدائمة والمثالية للتكفل الأحسن لتسيير مخاطر الكوارث، وحرصها الدائم على مواصلة العمل الجماعي لبلوغ النتيجة المنشودة

كما تجدّد الجزائر تبنيها والتزامها بكل القرارات الأممية وتنفيذها تماشيًا مع محتوى أطر العمل العالمية ذات الصلة.

رمزي أحمد توميات

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